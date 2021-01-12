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Mecnun Otyakmaz: Hedefimiz kupayı kaldırmak

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bu yıl en büyük hedefimiz kupayı kaldırmak. Çok zor olacağını da biliyoruz. Her ne kadar önümüzde az maç gözükse de çok zor turlar olacak. İnşallah bunu başarabiliriz" dedi.
Mecnun Otyakmaz: Hedefimiz kupayı kaldırmak

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kendi sahasında oynadığı ve 2-1 galip ayrıldığı Adana Demirspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güçlü bir rakip ile karşılaştıklarını söyleyen Otyakmaz, "Adana Demirspor liginde şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesi. Bundan önceki turda da Trabzon’da Trabzonspor’u elemişti. Güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Bizim için zor olacağını da biliyorduk ama görmek zorunda olduğumuz çok az oynamış olan oyuncularımız vardı. Onlarla başlamak zorundaydık. Daha sonra as kadrodaki daha çok oynayan arkadaşlarımız oyunun içine girince maalesef sürenin içerisinde bitiremememize rağmen uzatmalarda sonucu bulduk. Mutluyuz ama zor bir takımla oynadığımızı da söylemek istiyorum. Şampiyonluk yolunda da Adana Demirspor’a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ KUPAYI KALDIRMAK"

Kupayı alarak Avrupa'da yeniden sahne almak istediklerini söyleyen Otyakmaz, "Bu yıl en büyük hedefimiz kupayı kaldırmak. Çok zor olacağını da biliyoruz her ne kadar önümüzde az maç gözükse de çok zor turlar olacak. İnşallah bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Başkan Otyakmaz transfer çalışmaları ile ilgili ise, "Sağ bekte Marcelo’nun kronik rahatsızlığı söz konusu. 1-2 hafta dinlendikten sonra ancak 3-4 hafta oynayıp tekrar 1-2 hafta dinleniyor. Dolayısıyla o bölgeye takviye yapmamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Gençlerbirliği’nde olan ve Kasımpaşa’da da 8 maç oynayıp fazla forma şansı bulamayan Ahmet Oğuz’u transfer ettik. Şimdi çalışmalarımız devam ediyor. Devre arası transferleri gerçekten çok zor. İstediğimiz ayarda oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Gerekli fedakarlıkları da yapacağız. Arayışlarımız devam ediyor. 10 numara mevkiine iyi bir transfer yapacağımızı düşünüyorum. Takımımızı zenginleştirmek için iyi oyuncularla karşılaşırsak, önümüzdeki yıl takımın çok başarılı olacağını düşünürsek önümüzdeki yıla hazırlık için genç oyunculara ilgi gösterebiliriz" dedi.

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