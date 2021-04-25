  • BIST 1.345
  • Altın 481,501
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 14 °C
»

Meddah Amca’dan Keloğlan Masalları

Unutulmaya yüz tutmuş meddah oyununu yeni nesillere tanıtmayı amaçlayan Mamak Belediyesi, Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi’nde çocuklar için Meddah Gösterimi gerçekleştirdi. 
Meddah Amca’dan Keloğlan Masalları

Mamak Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Kenan Olpak, 3-6 yaş arası çocuklara Keloğlan masalları anlattı. Anlatılan masallar çocukları güldürdü. Çocukların beğenisini toplayan meddah oyununda, çocuklara manevi değerler aktarıldı. Teknolojinin çok hızlı ilerlediği bir dönemde çocukların internet ortamında vakit geçirdiklerini belirterek,  onlara gelenek ve görenekleri yapılan etkinliklerle aktarmaya çalıştıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Çocuklarımız bu tür eğlenceli ve keyif dolu oyunları izleyerek bir yandan keyifli vakit geçirecek diğer taraftan da geleneksel kültürümüzün farklı renklerini öğrenme imkanına kavuşmuş olacak” dedi.

dsc_5107.jpg

Amaç ,güzel insan yetiştirmek
Çocuğun eğitimi ve gelişmesinde masalın çok ciddi bir yeri olduğunu söyleyen Meddah Olpak, “Buradaki amaç masalla çocukların hayatına farklı bir kapı açmak ve eğitime katkı sağlamak. Masalla çocuklara dürüstlüğü, güzel ahlakı, güzel yaşamı, hayvanları, doğayı, bilgiyi, birikimi, insan olmayı öğretebilirsiniz. Asıl hedefimiz ise çocukları, güzel insan olmaları yönünde eğitmek, bunları onlara masal yoluyla anlatmak” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramazan’da hasta vatandaşlara moral ziyareti23 Nisan 2021 Cuma 03:23
  • Yenimahalle’de toplu sözleşme sevinci23 Nisan 2021 Cuma 02:28
  • Öğrencilere online sınav desteği23 Nisan 2021 Cuma 00:27
  • Pursaklar Karşıyaka Mahalle Konağında Sona Gelindi23 Nisan 2021 Cuma 00:26
  • Sahura kadar temizlik 23 Nisan 2021 Cuma 00:25
  • Başkan Altınok'tan semt pazarlarına ramazan denetimi23 Nisan 2021 Cuma 00:24
  • Yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi için başvurular başladı23 Nisan 2021 Cuma 00:22
  • Çevrimiçi seminerlere devam23 Nisan 2021 Cuma 00:20
  • Bizim Yunus Mamak’ta22 Nisan 2021 Perşembe 04:26
  • Belören Millet Bahçesi'nin ilk fidanı dikildi22 Nisan 2021 Perşembe 03:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti