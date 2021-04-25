Meddah Amca’dan Keloğlan Masalları

Unutulmaya yüz tutmuş meddah oyununu yeni nesillere tanıtmayı amaçlayan Mamak Belediyesi, Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi’nde çocuklar için Meddah Gösterimi gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Kenan Olpak, 3-6 yaş arası çocuklara Keloğlan masalları anlattı. Anlatılan masallar çocukları güldürdü. Çocukların beğenisini toplayan meddah oyununda, çocuklara manevi değerler aktarıldı. Teknolojinin çok hızlı ilerlediği bir dönemde çocukların internet ortamında vakit geçirdiklerini belirterek, onlara gelenek ve görenekleri yapılan etkinliklerle aktarmaya çalıştıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Çocuklarımız bu tür eğlenceli ve keyif dolu oyunları izleyerek bir yandan keyifli vakit geçirecek diğer taraftan da geleneksel kültürümüzün farklı renklerini öğrenme imkanına kavuşmuş olacak” dedi.

Amaç ,güzel insan yetiştirmek

Çocuğun eğitimi ve gelişmesinde masalın çok ciddi bir yeri olduğunu söyleyen Meddah Olpak, “Buradaki amaç masalla çocukların hayatına farklı bir kapı açmak ve eğitime katkı sağlamak. Masalla çocuklara dürüstlüğü, güzel ahlakı, güzel yaşamı, hayvanları, doğayı, bilgiyi, birikimi, insan olmayı öğretebilirsiniz. Asıl hedefimiz ise çocukları, güzel insan olmaları yönünde eğitmek, bunları onlara masal yoluyla anlatmak” dedi.