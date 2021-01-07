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Medeniyetlere açılan kapı

Özgün ve nitelikli koleksiyonlarıyla dünyanın önde gelen müzelerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, eşsiz koleksiyonlarıyla Anadolu’nun hafızasını tutmaya devam ediyor.
Medeniyetlere açılan kapı

1997 yılında alanının en prestijli ödüllerden biri sayılan Avrupa’da Yılın Müzesi ödülünü kazanan müzede Anadolu arkeolojisinin Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, Eski Hitit, Hitit İmparatorluğu, Frigler, Urartular, Lidyalılar dönemleri kronolojik bir sırayla sergileniyor.

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Müze, teşhir düzeninde sadece arkeolojiyle ilgilenen ziyaretçileri değil, geçmişe merak duyan herkesin ilgisini çekerek Anadolu’nun kültür mirasına da sahip çıkıyor.

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Günümüzde binlerce yıllık Anadolu tarihinden sayısız tarihi eser ve obje barındıran Anadolu Medeniyetleri Müzesi, alanında da en önemli müze olma özelliğine sahip. Müze, uygarlıkların beşiği Anadolu’nun 21. yüzyıldaki çağdaş vitrini görevini üstlenerek müzeye gelen ziyaretçilere pek çok kazanım elde etme olanağı sağlıyor.

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