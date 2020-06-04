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Medikalciler çözüm bekliyor

Kamu ve Üniversite hastanelerinden alacaklarını aylardır tahsil edemediklerini ileri süren sektör temsilcisi Seçkin Sazak, bu soruna bir an önce çözüm getirilmesini talep ediyor.
Medikalciler çözüm bekliyor

Medikal firmaları, kamu ve üniversite hastanelerine verilen tıbbi malzemelerin karşılığında, devletten ödenek alamadıkları için zor günler geçirdiklerini belirtiyor.

Salgın sürecinde pek çok sektöre büyük destekler verildiğini hatırlatan medikal firmaları, normalleşme sürecinde ameliyatlar dâhil birçok sağlık hizmetinde aksama yaşanmaması için bu soruna da bir an önce çözüm getirilmesini talep ediyor. Kamu ve özel hastanelere ihaleyle malzeme temini sağladıklarını ve bunun faturalandığına da dikkat çekiyor. 

Yaşanan sıkıntılara ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Tuna Ortopedi Tıbbi Malzemeler İşletmesi Sahibi Seçkin Sazak, ödemelerin yapılamamasından dolayı birçok bankaya olan borçlarının her geçen gün katlandığına dikkat çekiyor. 

Ödenekte yaşanan aksamadan dolayı aylardır mağdur olduklarını kaydeden Sazak, bir an önce birikmiş alacaklarının ödenmesini ve yeni tıbbi malzeme alımının başlamasını talep ediyor.
 
Pandemi sürecini büyük bir başarıyla yöneten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yetkililere bu sorunun çözümü konusunda çağrıda bulunan Sazak, “Hastanelerin günlük ihtiyaçlarını karşılayan tıbbi cihaz ve malzeme sektörü artık hizmet veremez noktaya geldi. Malzeme bulamayan hastaneler ameliyat ve tedavileri ertelemeye başladı. Birçok firma iflas eşiğine geldi. Devletten aylardır ödenek alamadığımız için borçlarımızı kapatamıyoruz. Alacaklılar kapımıza dayanıyor, bankalara olan borçlarımız katlanıyor. Bir an önce ödemelerin yapılması şart” dedi. 
 
16 milyar liraya ulaştığı öğrenilen toplam borcun ödenmemesi durumunda firmaların hastanelere hayati öneme sahip tıbbi malzeme ve cihaz veremeyecek duruma düşeceğini aktaran Sazak, “Bu gidişle hastanelere malzeme verecek firma kalmayacak. Kapımıza kilit vurmadan ödemeler yapılmalı. Ben inanıyorum ki devletimiz bizi mağdur etmeyecektir” diye konuştu.  

Sazak, aylardır yapılmayan ödemelerin ise kurdaki artıştan dolayı güncel fiyatlar üzerinden hesaplanmasını istiyor.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

 

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