  • BIST 1.403
  • Altın 459,798
  • Dolar 7,6412
  • Euro 9,3334
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe karşısında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe karşısında

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra sahasında Gaziantep FK'ya mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla haftaya 14. sırada giriyor.

Fenerbahçe ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile topladığı 23 puanla haftaya 3. sırada başlıyor.

Visca ve Epureanu iyileşti
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Edin Visca ve Alexandru Epureanu, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde bu mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da görev alamayacak.

Öte yandan, sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Martin Skrtel ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 15. haftada sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı 22 Aralık 2020 Salı 09:51
  • TFF: Özkan Sümer Türk futboluna unutulmaz katkılar sağladı22 Aralık 2020 Salı 09:40
  • Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer vefat etti22 Aralık 2020 Salı 09:40
  • Trabzonspor'dan eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı22 Aralık 2020 Salı 09:39
  • Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlıkları sürdü21 Aralık 2020 Pazartesi 18:05
  • Novak Djokovic zirvede 300 haftaya ulaştı21 Aralık 2020 Pazartesi 15:16
  • Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Trabzonspor'un tarihinde yer almak istiyorum21 Aralık 2020 Pazartesi 14:25
  • İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek21 Aralık 2020 Pazartesi 13:20
  • TMOK 2019 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu21 Aralık 2020 Pazartesi 13:19
  • Gaziantep FK evinde rakiplerine geçit vermiyor21 Aralık 2020 Pazartesi 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti