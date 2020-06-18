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Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü karşısında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü karşısında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 56 puanla zirveye ortak olmuştu. 

Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. Turuncu-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor. 

Demba Ba'nın durumu maç saatinde belli olacak
Medipol Başakşehir'de, MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

İstanbul ekibinin geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Senegalli golcü Demba Ba'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. 

Epureanu, Skrtel ve Mahmut sarı kart ceza sınırında
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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