  • BIST 119.339
  • Altın 395,888
  • Dolar 6,8553
  • Euro 7,7274
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Medipol Başakşehir hata yapmadı

Süper Lig'in 31. haftasında lider Medipol Başakşehir, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.
Medipol Başakşehir hata yapmadı

Süper Lig'in 31. haftasında lider Medipol Başakşehir, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi. 

İlk yarı
12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortaladığı topa arka direkte Crivelli kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Caiçara sağdan çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve topu ön direkte bekleyen Crivelli'ye çıkardı. Crivelli'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

38. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa Demba Ba kafayla vurdu, top auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı
57. dakikada soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, pasını müsait durumdaki Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda son anda Mustafa Yumlu'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.

65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İrfan Can'ın sağdan kullandığı kornerde kale sahası ön çizgisi üzerinde yükselen Crivelli, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

77. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahasının sol kenarında topla buluşan Crivelli, meşin yuvarlağı ortaladı. Zeki Yavru'nun elle topa müdahale ettiğini ancak pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirten hakem Abdulkadir Bitigen ev sahibi ekip lehine serbest vuruş verdi. VAR incelenmesinin ardından Zeki'nin ceza sahası içinde topa müdahale ettiği belirlendi ve karar penaltı olarak değiştirildi. 78. dakikada penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0

84. dakikada Rodallega'nın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.

Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, PFDK'ye sevk edildi08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:09
  • Fenerbahçe Ankara deplasmanından tek puanla döndü08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:09
  • PFDK'den TFF 1. Lig kulüplerine sosyal mesafe ve maske cezası08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:08
  • Pizarro, 41 yaşında emekli oldu08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:07
  • Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:07
  • Barcelona Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu: Messi'nin jübilesini Barcelona'da görüyorum08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:06
  • TFF Tahkim Kurulundan Konyaspor ve Antalyaspor'a ret08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:06
  • Milli boksörler yumruklarını açık havada 'sosyal mesafeli' sallayacak07 Temmuz 2020 Salı 15:52
  • Sivasspor Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor07 Temmuz 2020 Salı 15:49
  • Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yeni sezon için 'motorunu ısıtıyor'07 Temmuz 2020 Salı 15:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti