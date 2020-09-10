  • BIST 1.102
  • Altın 468,464
  • Dolar 7,4565
  • Euro 8,8276
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
»

Medipol Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

 Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı futbolcu Nacer Chadli'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'da olan ancak geçen sezonu Belçika temsilcisi Anderlecht'te geçiren 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcu için düzenlenen imza töreninde, asbaşkanlardan Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kulübün üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün hazır bulunduğu kaydedildi.

Kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giyen Chadli'nin Medipol Başakşehir'de 11 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Açıklamada, "Nacer Chadli'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miha Zajc Genoa'ya kiralandı10 Eylül 2020 Perşembe 12:58
  • Galatasaray, Etebo'yu sezon sonuna kadar kiraladı10 Eylül 2020 Perşembe 09:37
  • Nijeryalı futbolcu Etebo, Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu10 Eylül 2020 Perşembe 09:37
  • Trabzonspor Da Costa'nın sözleşmesini feshetti10 Eylül 2020 Perşembe 09:36
  • Trabzonspor Da Costa'nın sözleşmesini feshetti10 Eylül 2020 Perşembe 09:20
  • F1'de Sergio Perez gelecek sezon Racing Point'ten ayrılıyor10 Eylül 2020 Perşembe 09:19
  • Nijeryalı futbolcu Etebo, Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu10 Eylül 2020 Perşembe 09:18
  • Milan, Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı10 Eylül 2020 Perşembe 09:18
  • Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi için Lazio ile görüşmelere başladı10 Eylül 2020 Perşembe 09:17
  • Adem Büyük, Malatyaspor'a döndü09 Eylül 2020 Çarşamba 16:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti