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Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2'nci maçında evinde Paris Saint Germain'i ağırlayan Başakşehir, sahadan 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı. PSG’nin gollerini 64 ve 79’uncu dakikada Kean kaydetti.
Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain: 0-2

16’ncı dakikada Başakşehir, Crivelli ile topu rakip sahaya taşıdı. Fransız oyuncunun pasında Visca’nın şutu direğin yanından auta çıktı.

17’nci dakikada Di Maria’nın ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı.

26’ncı dakikada Visca’nın pasında Rafael’in kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan şutunu çekti, kaleci Navas topu çeldi.

33’üncü dakikada Kurzawa’nın pasında sol çaprazdan Di Maria’nın şutu auta çıktı.

37’nci dakikada sol kanattan gelişen PSG atağında Florenzi’nin yerden pasında Mbappe’nin gelişine şutu auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

46’ncı dakikada Mbombo’nun kaptırdığı topta hızlı çıkan PSG topu Mbappe ile buluşturdu. Fransız futbolcunun içeri yerden pasında Sarabia’nın şutu üstten auta çıktı.

57’nci dakikada kaleci Mert oyunu eliyle hızlı şekilde kurdu ve topu Visca’ya gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu hızla kaleye doğru yöneldi, ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Navas soluna yatarak mutlak golü önledi.

64’üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Mbappe’nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde müsait durumdaki Kean, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

67’nci dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.

71’inci dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasında Crivelli topu kontrol edemedi, devamında Deniz’in dönerek vuruşunda kaleci Navas topu çeldi.

72’nci dakikada hızlı gelişen PSG atağında Di Maria’nın ceza sahası içinde yerden pasında Mbappe’nin şutu üstten auta çıktı.

79’uncu dakikada PSG farkı 2’ye çıkardı. Kehrer’in ceza sahası içine pasında Mbappe’nin topa müdahale edince meşin yuvarlak Kean’in önüne geldi. Kean’in dönerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

90’ıncı dakikada Rafinha’nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden yaptığı şutta kaleci Mert gole izin vermedi.

Mücadeleyi PSG 2-0’lık skorla kazandı.

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