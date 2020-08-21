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Medipol Başakşehir sezonu açtı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Medipol Başakşehir sezonu açtı

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 12.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

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