Medipol Başakşehir sezonu açtı

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 12.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 12.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.