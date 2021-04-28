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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Ligde kalma yolunda büyük öneme sahip karşılaşma öncesinde iki takım da 37 puana sahip. Turuncu-lacivertli ekip averajla rakibinin hemen önünde 17. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Eksikler
Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Cemali Sertel ve Carlos Ponck kadroda yer almayacak.

İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlanan iki oyuncu da forma giyemeyecek.

Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu beş oyuncu, Erzurumspor maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 39. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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