Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk, "Bu sene şanssız bir sene geçiyoruz. Sene başından beri saha içi ve saha dışında olabilecek bütün olumsuzları yaşıyoruz." dedi.

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "Penaltı pozisyonunu hakemin saha içerisinden görmesini isterdim. Zaten maçın başından sonuna kadar hayal dünyasında gibi sahada içerisinde dolaşan bir Yaşar Kemal Uğurlu vardı. Ben bu maçın ataması olarak doğru bir atama olduğunu düşünmüyorum. İki kulübenin de hakemden çok şikayeti oldu. Daha kaliteli, bu maçı daha çok önemseyecek bir hakem olmalıydı. Bir Süper Kupa finali yönetiyorsunuz motive değilsiniz, sahada ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bu bence Türk hakemliğine yakışan bir şey değildi." ifadelerini kullandı.

"Baktığınızda bizim penaltımız VAR’dan geldi. Çok net bir elle oynama vardı." diyen Okan Buruk, şöyle devam etti:

"Epureanu'nun kırmızı kartında şunu istiyorlar bizden, hiç kimse kafa topuna çıkmasın veya ellerini kapatıp kafa topuna çıkmasını istiyorlar. Bunun nedenlerinden biri futbolu bilmedikleri için oyuncu kafaya çıkıyor, rakip altına giriyor. Burada kafaya çıkan oyuncunun ne yapmasını bekliyorlar bilmiyorum. Ona tamam ele değdi diye kart gösterebilirsiniz. İki hafta önce Sivasspor maçında da Demba Ba'nın eli değdi diye golü vermemişlerdi. Hasan Ali'nin pozisyonunu kenardan çok uzak bir mesafeden faul olarak gördüm. Maçtan sonra izlediğimde de rakibin teması var. Faul olduğunu düşünüyorum. VAR hakemi de burada karışmadı. Neden karışmadığını da anlamıyorum. Biz bu sene buna alıştık. Sezonun büyük bir bölümünde lig maçlarında aleyhimize verilen onlarca karar var. Bugün de bir tekrarını yaşadık. Bu bizle sınırlı kalmayacak. Yarın öbür gün diğer takımların da başına gelecek. Maç içerisinden Trabzonspor'un yabancı oyuncuları 'Bizim de başımıza bu çok geldi, şimdi de sizin başınıza geldi.' gibisinden konuştu. Haklılar, onlar da çok çekti. Hakemin işlerinin çok kolaylaştığı bir döneme geldik. Ekran var önlerinde. VAR'da iki, sahada dört hakem var. Yine bu kadar hata yapıyorsanız radikal bir karar alınması gerekiyor bence hakemlik müessesiyle ilgili."

Trabzonspor'u kutlayan Okan Buruk, "Onların galibiyetini hiçbir şekilde lekelemek istemiyorum ama bugün gerçekten maçı yönetmeyi kafasında yaşamamış, bizler kadar maça hazır olmamış, çok kötü bir performansı olan Yaşar Kemal Uğurlu vardı. Bunun da altını tekrar çizmek istedim." şeklinde konuştu.

Buruk, karşılaşmayla ilgili olarak, "Bugün maçtan önce de söyledik. Çok eksiğimiz var. 10-11 oyuncumuz bizle berber değildi. Buna rağmen mücadelemizi vereceğimizi söyledik. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. 90 dakika bitene kadar da bunu yaptık. Ama kaybettik. Ben öncelikle Trabzonspor'u tebrik etmek istiyorum. Belki çok büyük bir üstünlük sağlamadılar, net pozisyonlara girmediler... Bizim hücumda daha üretken olmamız gerekiyordu. Yetenek anlamında bunu sahaya yansıtamadık. Fark oluşturacak oyuncularımızın bizimle olmaması oyunumuzu etkiledi. Kafa kafaya gitti. 10 kişi kaldıktan sonra da ortada giden bir karşılaşma vardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sene şanssız bir sene geçiyoruz. Sene başından beri saha içi ve saha dışında olabilecek bütün olumsuzları yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Okan Buruk, "Buna büyük hakem hatalarını koymam gerekiyor. Benim yaptığım hatalar, oyuncularımın yaptığı hatalar, sakatlıklar var. Zor bir sezondu. Uzun hazırlandığımız bir sezon değildi ama bütün olumsuzluklar da bizi takip ediyor. Onu çevirmek için çalışıyoruz. Özellikle bu akşam kupa kazanmak ivme ve moral getirecekti. Bunu da yaşayamadık. 10 kişi kaldıktan sonra elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bu akşam bizim için önemliydi. O yüzden üzgünüz. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Maçtan sonra da birer birer bütün oyuncuları, bütün teknik heyeti değil de Abdullah hocayı kutladım. Yaşar Kemal Uğurlu dışında iki yan hakemi tebrik ettim." yorumunu yaptı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, maçın son anlarında saha kenarında yaşanan gerginlikle ilgili olarak, "Son bölümde kulübeler arasında oldu. Çok bunun üzerinde durmamak gerekiyor. Kulübümüzün çalışmış eski arkadaşlarımızın, eski kardeşlerimizin davranışlarını tasvip etmiyorum bizim kulübemize karşı, bizim hocalarımıza karşı. Bununla ilgili zaten görüntülerde vardı. Federasyon görüntüleri inceleyip, kim ne yaptıysa cezasının kararını verebilir. Biz burada özellikle Abdullah hoca ile konuştuk. Son bölümde sakinleştirmeye çalıştık. Ama çok doğru olmayan şeyler oldu." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, takımdaki eksik oyuncuların fazla olmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bu sene antrenman yapamıyoruz. Antrenman sayımız da kısıtlı. Geçen seneyi 10 gün daha geç bitirdik. Tekrar başladık. Sezon başı kampı yapamadık. 1 haftalık çalışma, üst üste gelen maçlar, Şampiyonlar Ligi maçları çok yoğundu. Çok yoğun bir tempo içerisindeyiz. Geçen seneden dinlenmeyen bu sene çok yoğun tempo içerisine giren takımımız bu anlamda sakatlıkları yaşıyor. Ne dinlenme ne de yüklenme yapabiliyoruz. Oyuncularımızı bir maçtan diğer maça hazırlıyoruz. Burada da şanssızlık oluyor bazen. Uzun sakatlıklar da yaşıyoruz. Bütün fark oluşturan oyuncularımızın aynı anda gitmesi oyun anlamında da zorladı. Takımın önemli oyuncuları. Yapacak bir şey yok. Sahalar, zeminler kötü. Bu akşamki saha çok güzeldi. Bizim hem stadımızın hem de antrenman sahamızın zemini kötü. Onlar da etken olabilir. Türkiye'nin genelinde bu kötü zeminleri görüyoruz. Sadece ona bağlamıyorum. Bu sene bizim için zor bir sene oldu."

Buruk, son olarak transfer çalışmaları hakkında ise "Eksik olduğumuz yer var. Bizden ayrılacak oyuncu olacak mı? Ona göre karar vereceğiz. Bununla ilgili 4 gün daha var. Tekrar yarın bununla ilgili karar verebiliriz." açıklamasını yaptı.