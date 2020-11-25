Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Gruptaki şansımız devam ediyor

Manchester United'a 4-1 yenilen Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gruptaki şansımız devam ediyor. Üzerimizdeki 2 takımın 6'şar puanı var. Bu maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız." dedi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda Manchester United'a 4-1 yenilen Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, takımının 90 dakika boyunca mücadele ettiğini ancak beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Çok erken bir gol yedikten sonra rakibin daha geniş alanlarda net pozisyonlar bulduğunu belirten Buruk, "Manchester United takımı geriye düştüğünde üretmede zorlanan bir takımdı. Kadro olarak da çok ofansif bir kadro vardı. Özellikle Cavani'nin ön tarafa girmesi de rakibin hücumdaki gücünü arttırdı. Erken gol yemek bizi moral olarak aşağı çekti. Onların istediği oyuna döndü. 2. ve 3. golü yedik." ifadelerini kullandı.

Buruk, "Hatalarımızda oldu. Girdiğimiz net gol pozisyonlar vardı. İlk yarıda da vardı ikinci yarıda da vardı. Daha çok golle bitirebilirdik, daha çok gol yiyebilirdik. Oyun olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ama sonuca yansıtamadığımız dakikalar oldu. Rakibimizi hak ettiği bu galibiyetten dolayı kutlamak istiyorum." diye konuştu.

Maçtaki oyuncu tercihlerinde doğruyu yaptıklarını aktaran Buruk, "Maça 3 orta saha ile çıktık. Oyuncu tercihleri ile ilgili sıkıntımız yok. Rakip, ikinci yarı 3-1 sonrası bize daha fazla pozisyon verdi. Rakip kaleye yüklendik. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Gruptaki şanslarının devam ettiğine dikkati çeken Buruk, şunları kaydetti:

"Üzerimizdeki 2 takımın 6'şar puanı var. Bu iki takımla maç yapacağız. Şansımızın devam ettiğini düşünüyoruz. Bu maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız. Oyuncularımla maçlara aynı inançla çıkacağız. Leipzig maçını kazandığımız takdirde bizi farklı bir yere götürecek. Çok iyi bir takım ama biz kazanmaya çalışacağız."