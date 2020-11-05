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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Hedefimiz büyüdü

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3'üncü maçında sahasında Manchester United'ı 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, aldıkları 3 puanla hedeflerinin biraz daha büyüdüğünü söyledi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Hedefimiz büyüdü

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Grubun lideri, ilk 2 maçı kazanmış Manchester takımıyla çok önemli bir maça çıktık. Maçtan önce de söyledim, ilk 2 maç oyun olarak tatmin etse de sonuç olarak istediğimiz gibi değildi. Bugüne baktığımızda goller attık, 3 puan aldık. Oyun olarak da oyunun her bölümünde kendi istediğimiz şekilde oyunu yönlendirdik. Rakibi de istediğimiz gibi oynamaya zorladık. Az pozisyon verdik, girdiğimiz pozisyonlar vardı. Topun Manchester'da olduğu ama oyunun istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu kadar büyük bir takımı, bu grupta 6 puana ulaşmış takımı kendi sahamızda yendiğimiz için çok mutluyum. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Hedefimiz biraz da büyüdü. Bu 3 puan grupta diğer takımlarla aynı seviyeye ulaşmamızı sağladı." ifadesini kullandı.

Okan Buruk, bundan önceki maçlara da aynı planla çıktıklarını aktararak, "Baskı yapmaya çalıştık. 2'nci golde de yaptığımız baskıyla golü bulduk. Daha önceki 2 maça göre kendi sahasından paslarla daha iyi çıkan bir takım vardı. Zaman zaman kendi yarı sahamıza yerleştik. Rakibimizin hiç üretemediğini gördük. Net pozisyon olarak rakibimizin bir pozisyonunu söyleyemeyiz, son dakikada kendi kalemize vurduğumuz bir top vardı. Tek eksiğimiz kazandığımız toplarla daha iyi şekilde çıkıp 3'üncü gol şansını yakalayabilirdik. Rakip, topun arkasında duruşumuz karşısında hiç pozisyon üretemedi." şeklinde konuştu.

"Benim hayallerim var. Benim oyuncularımın hayalleri var." diyen Buruk şöyle konuştu:

"İlk hayalimiz geçen sene şampiyon olmak, bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve çok zor gruba düşmüş bir takımız. İlk 3 maçlık periyotta bu takımlarla başabaş oynadığımızı görmek beni bir Türk teknik adam olarak çok mutlu ediyor. Oyuncularıma hep aynı şeyi söyledim. 'Kimseden korkmayın, sahada en iyiyi yaptığınızda herkesle başabaş oynayacak güçteyiz' dedim. Çünkü Türkiye Ligi'nin de şampiyonuyuz. Futbolculuk kariyerimde bunu çok yaşadım, kupalar kazanmış bir takımın oyuncusu oldum. En önemli şey mental olarak bu maçlara hazır olmak. Çok yoğun bir tempodan geçtik. Hem ligde, hem Avrupa'da bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Ülke puanı açısından üzerimize düşen sorumluluğun da farkındayız."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk, "İngiltere geçmişleri olan Skrtel, Rafael ve Demba Ba çok iyi bir oyun ortaya koydu. Ekstra bir motivasyonla oynadıklarını düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Saydığınız oyuncular yaş olarak belki Demba Ba'yı, Martin'i yüksek görebiliriz ama kişilik ve oyuncu kalitesi olarak değerli oyuncular. Her maçta aynı şekilde mücadelelerini ortaya koyuyorlar. Demba Ba, Martin ve Rafael İngiltere geçmişleri olan oyuncular ve bu nedenle kendilerini tekrar göstermek çok önemli ama her zaman aynı performansı göstermeye çalışıyorlar. Böyle oyunculara sahip olduğum için çok mutluyum." şeklinde yanıtladı.

Okan Buruk, attıkları ilk golle ilgili olarak ise "Gerçekten çok ilginç bir pozisyon. Bolingoli topla buluştuğunda Demba Ba bomboştu. Edin Visca pası attığında da Demba Ba bomboş kadı. Uzun süre boş kaldı, çok inanılabilecek bir pozisyon değil. Bu pozisyonu nasıl verdiler, fazla yaşanan bir şey değil. Maçın son dakikasında bu tür pozisyonlar yakalanır ama 0-0 iken böyle bir pozisyon yakalamak ve gol atmak bizim için de şaşırtıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, maçın ardından Cavani'nin formasını oğlu istediği için aldığını da belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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