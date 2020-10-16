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Medipol Başakşehir Trabzon deplasmanında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Medipol Başakşehir Trabzon deplasmanında

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 4 karşılaşmada da gol atamazken, yalnızca 1 puan toplayabildi. Medipol Başakşehir, bu maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilirken, son maçında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. İstanbul ekibi haftaya 1 puan ile son sırada girdi.

Trabzonspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 5 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de kart cezası biten İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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