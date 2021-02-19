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Medipol Başakşehir - Trabzonspor: 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 26'ncı haftasının açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.
Medipol Başakşehir - Trabzonspor: 0-1

17’nci dakikada sağ kanattan Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşta, Djaniny’nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

66’ncı dakikada Djaniny sağ çaprazdan ceza sahası içine girmeye çalıştı, defansın müdahalesiyle top Bakasetas’ın önünde kaldı, Yunan futbolcunun sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

79’uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf Sarı kendi yarı sahasının sağından aldığı topla rakip ceza sahasına girdi ve yerden sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

86’ncı dakikada Flavio’nun ceza sahası içinde topu gönderdiği Yusuf Sarı’nın şutunda Youssouf topu çizgiden çıkardı.

90+’üncü dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Rafael, Yusuf Sarı’ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı.

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