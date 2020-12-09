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Medipol Başakşehir ve PSG'den ırkçılığa karşı dayanışma örneği

Medipol Başakşehir ile PSG, Rumen hakem Coltescu'nun Webo'ya yönelik ırkçı söylemin yönelik tepkileriyle dayanışma örneği sergiledi.
Medipol Başakşehir ve PSG'den ırkçılığa karşı dayanışma örneği

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında rakip olan Medipol Başakşehir ile Paris Saint Germain (PSG), Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemin yönelik tepkileriyle dayanışma örneği sergiledi.

Coltescu'nun Webo'ya yönelik ırkçı söylemi sonrası Medipol Başakşehir sahadan çekilip maça devam etmeme kararı alırken, PSG de paylaşımlarıyla turuncu-lacivertli takıma destek verdi.

PSG örnek dayanışma örneğini bugün de sürdürdü ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ırkçı söyleme bir kez daha tepki gösterdi.

Fransız kulübü, "#NoToRacism" etiketiyle yaptığı paylaşımda, maçın bugün kaldığı yerden oynanmasına göndermede bulunarak, "Bu akşam harika bir maç olsun!" ifadesine yer verdi.

Medipol Başakşehir ise Twitter hesabında aynı etiketi kullanarak, "Biz bir aileyiz" ifadesini paylaştı.

Turuncu-lacivertli kulüp ayrıca "Başakşehir her zaman ırkçılığın karşısında!" paylaşımını yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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