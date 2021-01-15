  • BIST 1.539
  • Altın 440,748
  • Dolar 7,3923
  • Euro 8,9631
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 4 °C
»

Medipol Başakşehir yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.
Medipol Başakşehir yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertlilerin 22 puanı bulunuyor.

Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek son veren Demir Grup Sivasspor da haftaya 22 puanla giriyor.

Eksikler
Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

İrfan Can Kahveci ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören İrfan Can Kahveci, kart ceza sınırında bulunuyor.

İrfan Can, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 20. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbolda haftanın programı15 Ocak 2021 Cuma 09:46
  • Futbolda haftanın programı15 Ocak 2021 Cuma 09:41
  • İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'i eleyen Athletic Bilbao finale yükseldi15 Ocak 2021 Cuma 09:40
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu15 Ocak 2021 Cuma 09:39
  • Muslera takımla çalışmalara başladı14 Ocak 2021 Perşembe 23:10
  • Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda eden Sumudica: Talihsiz şaka çok büyütüldü14 Ocak 2021 Perşembe 19:17
  • Mustafa Cengiz: Bir taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz14 Ocak 2021 Perşembe 16:30
  • Rafael Nadal Avustralya Açık'a antrenörsüz katılacak14 Ocak 2021 Perşembe 16:19
  • Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı14 Ocak 2021 Perşembe 16:18
  • Milli güreşçiler, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvaya katılacak14 Ocak 2021 Perşembe 14:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti