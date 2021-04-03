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Medipol Başakşehir yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Medipol Başakşehir yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması öncesinde 17. basamakta yer alan Medipol Başakşehir, 30 puana sahip.

Yeni Malatyaspor ise 32 puanla haftaya 14. sırada giriyor.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara ve Bolingoli, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

İstanbul temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan bir futbolcu da takımındaki yerini alamayacak.

Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu beş oyuncu, Yeni Malatyaspor maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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