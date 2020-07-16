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Medipol Başakşehir'de 23 futbolcu Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna yakın

Medipol Başakşehir'in kadrosundaki 28 futbolcudan 23'ü Süper Lig'de ilk şampiyonluk sevincine çok yaklaştı.
Medipol Başakşehir'de 23 futbolcu Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna yakın

Medipol Başakşehir'in kadrosundaki 28 futbolcudan 23'ü Süper Lig'de ilk şampiyonluk sevincine çok yaklaştı.

Turuncu-lacivertli ekip, bu hafta sonu Hes Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde, Trabzonspor'un oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

İstanbul ekibinin şampiyonluğa ulaşması halinde, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Martin Skrtel, Junior Caiçara, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Robinho, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Volkan Babacan, Fredrik Gulbrandsen, Okechukwu Azubuike, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Miguel Vieira, Mert Vurak, Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Yunus Emre Baloğlu ve Muhammed Emin Sarıkaya, Süper Lig'de ilk kez bu sevinci yaşayacak. 

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 futbolcu
Medipol Başakşehir'in kadrosundaki 5 futbolcu daha önce Süper Lig'de farklı takımlarda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Mehmet Topal (1 kez Galatasaray, 1 kez Fenerbahçe), Demba Ba (1 kez Beşiktaş), Mert Günok (2 kez Fenerbahçe), Uğur Uçar (2 kez Galatasaray) ve Gökhan İnler (1 kez Beşiktaş) Süper Lig'de geçmişte şampiyonluk sevinci yaşamış isimler. 

Farklı liglerde şampiyonluk yaşayanlar
Medipol Başakşehir'in kadrosunda yer alan futbolcuların 7'si ise daha önce farklı ülkelerdeki liglerde şampiyonluklara ulaştı.

Turuncu-lacivertli takımın oyuncularından Robinho 2 kez Real Madrid ile İspanya, 1 kez Milan ile İtalya, 2 kez Santos ile Brezilya, 1 kez de Guangzhou Evergrande ile Çin, Gael Clichy 2 kez Manchester City ve 1 kez Arsenal ile İngiltere, Eljero Elia 1 kez Feyenoord ile Hollanda ve 1 kez Juventus ile İtalya, Junior Caiçara 3 kez Ludogorets ile Bulgaristan, Edin Visca 2 kez Zeljeznicar ile Bosna Hersek, Gökhan İnler 1 kez Leicester City ile İngiltere, Fredrik Gulbrandsen 1 kez Norveç'te Molde ve 3 kez Salzburg ile Avusturya liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.

Robinho 5. farklı ülkede şampiyonluğa yakın
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig'de de şampiyonluk yaşarsa, kariyerinde 5. farklı ülkede kupa sevinci yaşamış olacak.

Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez Brezilya'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, koleksiyonuna Süper Lig'i de eklemeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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