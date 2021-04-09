Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başl

Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde topla ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla tamamlandı.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli Hasan Ali Kaldırım ve Ömer Ali Şahiner fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Ligde 34. haftayı maç yapmadan (bay) geçecek olan turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 11 Nisan Pazar günü devam edecek.