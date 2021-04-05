Medipol Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde topla ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla tamamlandı.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep maçı hazırlıklarına devam edecek.