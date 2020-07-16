Medipol Başakşehir'de Hes Kablo Kayserispor mesaisi

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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