  • BIST 114.668
  • Altın 390,395
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,6897
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif

Medipol Başakşehir'de yapılan yeni tip koronavirüs testleri negatif çıktı.
Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza cuma günü yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Galatasaray maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır." denildi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçeli Tolgay Arslan'dan FIFA'ya başvurduğu iddialarına ilişkin açıklama27 Haziran 2020 Cumartesi 09:45
  • PFDK, Hikmet Karaman'a 1 maç men cezası verdi27 Haziran 2020 Cumartesi 09:45
  • A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki yeni maç programı açıklandı27 Haziran 2020 Cumartesi 09:44
  • Bundesliga'da 'sezonun futbolcusu' Robert Lewandowski27 Haziran 2020 Cumartesi 09:43
  • Ordu'da yelken ve kano tesisi açıldı27 Haziran 2020 Cumartesi 09:43
  • NBA'de 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı27 Haziran 2020 Cumartesi 09:42
  • Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Takımımızın ligi şampiyon olarak bitireceğinden en ufak kuşkumuz yok27 Haziran 2020 Cumartesi 09:41
  • Galatasaray'da Covid-19 testleri negatif çıktı26 Haziran 2020 Cuma 22:42
  • Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti26 Haziran 2020 Cuma 19:35
  • Fenerbahçe kaleci Berke Özer'i yeniden KVC Westerlo'ya kiraladı26 Haziran 2020 Cuma 14:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti