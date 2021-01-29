  • BIST 1.477
  • Altın 437,503
  • Dolar 7,3658
  • Euro 8,9168
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -3 °C
»

Medipol Başakşehir'in konuğu Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir'in yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Turuncu-lacivertli ekipte, tedavileri devam eden Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli ve Berkay Özcan, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'in konuğu Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde son üç maçını kazanamayan ve TFF Süper Kupa'da da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 15. sırada girdi.

Son iki maçından galibiyetle ayrılamayan Atakaş Hatayspor ise 32 puanla 7. sırada yer alıyor.

Eksikler
Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli ve Berkay Özcan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Giuliano'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Üç futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci de sarı kart ceza sınırında.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasımpaşa, Dusko Tosic ile imzaladı28 Ocak 2021 Perşembe 18:39
  • Süper Lig'de bir istifa daha28 Ocak 2021 Perşembe 16:30
  • Galatasaray'dan o iddialara yalanlama28 Ocak 2021 Perşembe 15:03
  • Mostafa Mohamed Galatasaray'da28 Ocak 2021 Perşembe 13:48
  • NBA'de Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen maçların tarihi değişecek28 Ocak 2021 Perşembe 13:33
  • NBA'de Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen maçların tarihi değişecek28 Ocak 2021 Perşembe 13:15
  • NBA All-Star maçının kadro seçimi için taraftar oylaması başlıyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:14
  • Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı28 Ocak 2021 Perşembe 13:14
  • Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek28 Ocak 2021 Perşembe 13:14
  • NBA'de Brooklyn Nets, zorlandığı maçı yıldızlarıyla kazandı28 Ocak 2021 Perşembe 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti