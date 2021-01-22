  • BIST 1.550
  • Altın 443,758
  • Dolar 7,4048
  • Euro 9,0040
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -7 °C
»

Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. 

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Edin Visca'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Üç futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayserispor, Melih Okutan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı21 Ocak 2021 Perşembe 15:44
  • Beşiktaş, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı21 Ocak 2021 Perşembe 15:18
  • Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'dan stat müjdesi21 Ocak 2021 Perşembe 13:06
  • Gaziantep FK 26 maç sonra gol atamadı21 Ocak 2021 Perşembe 13:05
  • Türk futbolunun unutulmaz başkanı: İlhan Cavcav21 Ocak 2021 Perşembe 11:56
  • Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Pinto ile altyapısını da güçlendirecek21 Ocak 2021 Perşembe 11:55
  • Sakatlıklar Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün peşini bırakmıyor21 Ocak 2021 Perşembe 11:54
  • NBA'de Cavaliers Cedi'nin 25 sayı attığı Nets maçını iki uzatmada kazandı21 Ocak 2021 Perşembe 11:54
  • Göztepe, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiraladı21 Ocak 2021 Perşembe 11:53
  • Yeni Malatyaspor deplasmanda 3 maç sonra kazandı21 Ocak 2021 Perşembe 11:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti