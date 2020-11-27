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Medipol Başakşehir'in konuğu Yukatel Denizlispor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Medipol Başakşehir'in konuğu Yukatel Denizlispor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Medipol Başakşehir'in dört maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Beşiktaş yenilgisiyle sona erdi. Turuncu-lacivertli takım haftaya 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi ve 13 puanla 6. sırada giriyor.

Bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Yukatel Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli, Mehmet Topal ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi önce pozitif çıkan ancak daha sonraki testlerde negatife dönen kaleci Mert Günok da TFF Kovid Sağlık Rehberi’ndeki kurallar gereği bu maçta takımındaki yerini alamayacak. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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