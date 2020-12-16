  • BIST 1.408
  • Altın 466,813
  • Dolar 7,7943
  • Euro 9,5107
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Medipol Başakşehir'in kupada rakibi Turgutluspor

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor ile karşılaşacak.
Medipol Başakşehir'in kupada rakibi Turgutluspor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 18.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak.

Kupanın 3. turunda Sarıyer'i deplasmanda 4-2 yenen Turgutluspor, 4. turda ise Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-1 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. turda karşılaşmayı kazanan ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal süre ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip, penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü16 Aralık 2020 Çarşamba 09:13
  • Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz16 Aralık 2020 Çarşamba 09:12
  • Anadolu Efes, Moskova deplasmanında mağlup oldu16 Aralık 2020 Çarşamba 09:11
  • Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde mağlup oldu16 Aralık 2020 Çarşamba 09:11
  • Emre Belözoğlu: Paniğe müsaade etmeyeceğiz15 Aralık 2020 Salı 20:45
  • Fenerbahçe, Karacabey Belediye Spor maçına hazır15 Aralık 2020 Salı 20:43
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp başkanı Ömer Düzgün oldu15 Aralık 2020 Salı 16:08
  • Gaziantep FK kupada ilerlemek istiyor15 Aralık 2020 Salı 11:52
  • Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak15 Aralık 2020 Salı 11:51
  • Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı15 Aralık 2020 Salı 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti