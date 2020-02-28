Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon'u eleyen Medipol Başakşehir'in de katıldığı son 16 turu kura çekimi İsviçre'de yapıldı.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - Kopenhag
Olympiakos - Wolverhampton
Rangers - Leverkusen
Wolfsburg - Shakhtar
İnter - Getafe
Sevilla - Roma
Salzburg / Frankfurt - Basel
LASK Linz - Manchester United
Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
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