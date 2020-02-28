Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon'u eleyen Medipol Başakşehir'in de katıldığı son 16 turu kura çekimi İsviçre'de yapıldı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - Kopenhag

Olympiakos - Wolverhampton

Rangers - Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar

İnter - Getafe

Sevilla - Roma

Salzburg / Frankfurt - Basel

LASK Linz - Manchester United

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.