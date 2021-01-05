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Medipol Başakşehir'in rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Medipol Başakşehir'in rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İstanbul ekibi, Kasımpaşa beraberliğinin ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 7 yenilgi ve 4 beraberlikle topladığı 16 puanla haftaya 16. sırada giriyor.

Son iki maçında 4 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanla 20. sırada yer alıyor. 

Eksikler
Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael, bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Aşil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavisi süren Junior Caiçara da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

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