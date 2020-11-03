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Medipol Başakşehir'in rakibi grup lideri Manchester United

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında İngiltere ekibi Manchester United ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek.
Medipol Başakşehir'in rakibi grup lideri Manchester United

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu üçüncü maçında yarın grup lideri de olan İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan Davide Massa düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Medipol Başakşehir son sırada yer alıyor.

İlk iki maçını kazanan Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3'er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain (PSG) averajla Leipzig'in önünde ikinci sırada bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG, Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir'de 4 sakat
Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

Ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Enzo Crivelli ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Manchester Avrupa'da iyi, liginde kötü
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Avrupa kupalarındaki başarılı performansını İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) gösteremiyor.

H Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanan Manchester ekibi, Premier Lig'de oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Manchester United, 3 maçtan ise yenilgi ile ayrılarak 7 puanla 15. sırada yer aldı.

Bir maçı eksik Manchester United, ligde 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un 9 puan gerisinde bulunuyor.

Manchester United'da eksikler
İngiliz ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor.

Manchester United'da sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Alex Telles bu mücadelede forma giyemeyecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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