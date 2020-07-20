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Medipol Başakşehirli taraftarlar şampiyonluğu kutluyor
Medipol Başakşehirli taraftarlar şampiyonluğu kutluyor
Medipol Başakşehirli taraftarlar şampiyonluğu kutluyor
20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:48
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.