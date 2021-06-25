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Medya-İş, Bilecik'te AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı

Medya-İş Sendikası tarafından Bilecik'te, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" başlıklı sergi izlenime sunuldu.
Medya-İş, Bilecik'te AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı

Vali Bilal Şentürk, Bilecik İletişim ve Medya Derneği iş birliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Galeri Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Filistinlilerin hiçbir zaman yalnız olmadığını vurguladı.

Şentürk, "Sadece Filistin olarak görmeyelim bu topraklar, 400 yıl kadar adaletle hükmettiğimiz topraklar. Yani ortak gönül coğrafyamız. O insanlar bu yönüyle tıpkı bugün nasıl Irak'ta, Suriye'de, farklı noktalarda zulümden kaçıp bize sığınan insanlar varsa o insanlara nasıl kol kanat geriyorsak, her türlü yardımı sağlıyorsak Filistin'deki kardeşlerimize aynı hassasiyet içinde yaklaşacağız." diye konuştu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün işgal altında olmasının yüreklerini dağladığını dile getirdi.

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Cemal Sonsay, İsrail'de basın özgürlüğünün hiçbir zaman uygulanmadığını anlatarak, "AA muhabiri arkadaşlarımızın orada yaptığı çalışmaları değerli halkımıza sunmak için buradayız." dedi.

Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün ise yıllardır zulüm altındaki Filistin halkının çektiği sıkıntıları bir nebze de olsa anlatabilmek için oluşturulan sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Vali Şentürk ve beraberindeki protokol üyelerince kurdele kesilerek açılan sergide 90 fotoğraf yer alıyor.

Sergi iki gün açık kalacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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