  • BIST 100.966
  • Altın 327,273
  • Dolar 6,1878
  • Euro 6,9752
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

‘Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları’ Ankara’da başlıyor

Kültür Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları’ Ankara’da başlıyor.
‘Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları’ Ankara’da başlıyor

Türkiye’nin dört bir yanından gazeteciler Ankara’da buluşacak ve Başkent’in eşsiz tarih ve kültürel değerlerini yerinde görme imkanına sahip olacak.
Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları çerçevesinde 12 Mart 2020 Perşembe günü Türkiye’nin çeşitli illerinden Yaygın ve yerel medya da görev yapan Kültür sanat muhabirleri Ankara’da buluşacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Ankara’nın Tarihi ve Kültürel değerlerinin önemine dikkat çekilecek. 

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliği hakkında yaptığı açıklamada amaçlarının Türkiye’nin Kültür Turizmine katkı sağlamak olduğunu dile getirirken Ankara’da ki etkinliklerde Başkent olması sebebiyle siyasetin, bürokrasinin gölgesinde kalan Ankara’nın Tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarılacağını söyledi. 

Gökdemir açıklamasında şunlara yer verdi; “Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür Turizmini, her bir karış toprağından tarih ve kültür fışkıran 81 vilayetimize yayma çalışmalarına bir nebze de olsun katkı sağlayabilmek için Medya, Kültür Sanat ve Turizm buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Kamuoyunu yönlendirebilme açısından aktif rol oynayan Medyanın gücünü ülkemizin Kültür Turizminin 81 vilayete yayılması için doğru değerlendirdiğimiz zaman başarılı sonuçlar almayı düşünmekteyiz. Bu sebeple Türkiye’nin 7 bölgesinden Yaygın ve Yerel medyada görev yapan Kültür sanat muhabirlerini ‘Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları’ çerçevesinde ilk olarak Ankara’da buluşturuyoruz. Ankara buluşmamızı takiben farklı bölgelerimizde pilot seçilmiş diğer illerimiz de de medya temsilcilerimizle bir araya geleceğiz.  Çoğunluğunu Kültür sanat muhabirlerinin oluşturacağı Medya temsilcilerimiz, O bölgelerin tarihi ve kültürel değerlerini yayın organlarında, sosyal medya hesaplarında haber, makale, yazı dizisi şeklinde okuyucularına aktararak bölgeler arası bir kamuoyu oluşturulacağına inanmaktayız” dedi. 

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliğinin Ankara’dan start almasıyla ilgili olarak da şunları söyledi; “Bilindiği gibi Başkentimiz Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetildiği 5,5 milyon nüfusu olan Türkiye’nin nüfus açısından ikinci büyük şehridir. Cumhurbaşkanlığı külliyesi, TBMM, Bakanlıklar, Siyasi Partilerin ve pek çok önemli STK’ların Genel Merkezleri, Genel Müdürlükler Ankara’dadır. Bu sebeple günlük yaşantımızda ‘Ankara’ kelimesini pek çok kez duyarız. Fakat Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerini özel olarak bir araştırmaya girmediğimiz sürece hiçte bilmeyiz. Halbuki Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu da dahil 6 medeniyete başkentlik yapmış, Milli mücadelenin merkezi olmuş bir şehirdir. Ankara kalesi, Hacı Bayram Veli camii, Agustus tapınağı, Ulus tarihi dokuları, Roma hamamı, Hamamönü ve Müzeleri, Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Ayaş, Beypazarı, Nallıhan ilçelerinde ki olağanüstü tarihi ve kültürel miraslarımız Ankara’nın günlerce gezmekle bitmeyecek bir Tarih ve kültür şehri olduğunun ispatıdır. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan 7’den 70’e bütün herkesi Tarihi ve kültürel değerlerini görmek üzere Ankara’da turist olmaya davet ediyoruz” dedi. 

ibrahim-gokdemir.jpg

Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları çerçevesinde Ankara’da yapılacak etkinlik için Başkent’e gelecek gazeteciler iki gün boyunca Ankara’nın tarihi ve Kültürel değerlerini yerinde inceleme fırsatı yakalayacaklar. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları, Nisan sonuna kadar Türkiye’nin çeşitli illerinde Yaygın ve yerel medya da görev yapan Kültür sanat muhabirlerinin katılımıyla devam edecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'te satılan süte indirim geldi11 Mart 2020 Çarşamba 02:08
  • Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası "Emeğe Saygı Ankara Berberler Odası Semtler Arası Futbol Turnuvası” başladı11 Mart 2020 Çarşamba 01:08
  • Siteler esnafı Çanakkale'ye giderek şehitleri yad etti10 Mart 2020 Salı 03:35
  • Altındağ Cinderesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı10 Mart 2020 Salı 02:35
  • Ankaralılar Şehitler İçin Mevlid Okuttu10 Mart 2020 Salı 01:35
  • Keçiören'de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları başladı10 Mart 2020 Salı 00:58
  • Gölbaşı'nda kadınlara özel spor merkezi açıldı10 Mart 2020 Salı 00:56
  • Cansuyu Derneği Liberya’nın kurak bölgelerinde 22 temiz su kuyusu açtı09 Mart 2020 Pazartesi 04:51
  • Mamak Kutludüğün'e Bilim ve Sanat Merkezi açıldı09 Mart 2020 Pazartesi 04:20
  • Keçiören'de oyun alanları dezenfekte ediliyor09 Mart 2020 Pazartesi 03:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti