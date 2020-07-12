"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"'nda Yerel Medya vurgusu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, bir şehrin tanıtılması, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin duyurulması noktasında özellikle yerel medyanın çok önemli olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" etkinliğinin üçüncüsü İstanbul'da gerçekleştirildi. Programa telekonferans yoluyla katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, bu tarz etkinliklerin yerel medya mensuplarının arasında dayanışmayı artırdığını, illerin tanıtımında, kültürel ve sanatsal kalkınmasında kaldıraç görevi gördüğünü söyledi.

ANADOLU’NUN ÇEŞİTLİ İLLERDEN GAZETECİLER KATILDI

Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen gazetecilerin Üsküdar’da buluştuğu etkinliğin açılış programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz telekonferans yoluyla katıldı. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, kalem işi sanatçısı Kaya Üçer ve tezhip sanatçısı Münevver Üçer'in de katıldığı etkinlikte, İstanbul'daki kültür, sanat ve turizm konuları ele alındı.

MEDYA YOLUYLA İVME KAZANDIRILACAK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğinin turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymak hedefiyle düzenlediği "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliğinin önemine değinerek, "Kültür sanat gazetecilerinin aktif olarak rol alacağı, medya yoluyla kültür turizmine ivme kazandırmayı amaçlayan bu buluşmaları proje olarak bakanlığımıza sundular. Ben de çok beğendim. Bakanlık olarak biz de bu önemli projede bu kapsamda yürütülecek etkinliklere destek olduk. Bu etkinliklerle, düzenlenen bölgedeki tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılacak olmasını ve bu illerin bulundukları coğrafyaya ilişkin kültürel ve turistik değerlerin katılımcılara etraflıca anlatılacak olmasını son derece kıymetli buluyorum" dedi.

“KÜLTÜRLEŞME ETKİNLİKLERİNDE NORMALLEŞME ADIMLARI ATILDI”

Özgül Özkan Yavuz, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında kültür sanat etkinliklerinde de normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını hatırlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı: "Ülkemizde hızla alınan tedbirler sayesinde koronavirüsle mücadelede önemli başarılara hep birlikte imza attık. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulunun önerileriyle yapılan değerlendirme sonucunda normalleşme yolunda da artık bazı güzel atılımları yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ara verdiğimiz kültür sanat etkinliklerine 1 Temmuz itibariyle pek çok açık hava mekânında kurduğumuz sahnelerimizde başladık.”

YEREL BASININ ÖNEMİNE VURGU

“Yapılan bu tür programlar, eğitimler neticesinde yerel basın mensupları arasında şöyle bir netice çıkmış; özellikle yereldeki medya mensubu arkadaşlar bu birlikte geçirilen birkaç gün sonunda şuna karar vermişler; biz birbirimizin illerinde gönüllü temsilcisi olalım. Birbirimize tanıtalım. Şehrin kalkınması, destinasyonlarının tanıtılması, yerelde istihdam yaratılması, kültürel ve sanatsal aktivitelerin kültürel kalkınmanın kaldıracı olarak konumlandırılmasında da büyük katkısı olur.”

İÇ TURİZMDE HAREKETLİLİK SAĞLANACAK

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise buluşmaların temel amacının Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini kültür sanat muhabirleri vasıtasıyla gün yüzüne çıkarmak olduğunu aktararak, "Bu vesileyle iç turizmde bir hareketlilik sağlamak istiyoruz. Bu buluşmaların ilkini Ankara'da yaptık. Daha sonra koronavirüs sebebiyle ara verdiğimiz Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliğinin ikincisi Antalya'da gerçekleştirdik. Anadolu illerinden gelen kültür sanat gazetecileriyle İstanbul'un tarihine tanıklık eden değerlerini keşfe çıkarak İstanbul'u Anadolu gazeteciliği gözüyle kaleme almak üzere incelemelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

EBRU VE CAM SANATININ İNCELİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Anadolu’nun çeşitli illerinden kültür-sanat alanında uzman gazetecilerin İstanbul’da buluştuğu etkinliğin ikinci ayağında ise Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile Cam mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin’in atölyeleri ziyaret edilerek sanatları hakkında bilgi alındı. Programın üçüncü ayağında ise İstanbul Boğazı’nda tura katılan gazeteciler, rehber eşliğinde İstanbul’un tarihine, kültürel ve sanatsal değerine tanıklık etti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA