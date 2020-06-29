Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşması ve “pandemi sürecinde turizm”

Antalya’da Kültür Sanat Muhabirleri Derneği “Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları” programı gerçekleştirildi. Anadolu’nun çeşitli illerinden gelen gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda “pandemi sürecinde turizm” konusu ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından ilki Ankara’da gerçekleştirilen, “Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları” etkinliğinin ikincisi Antalya’da yapıldı. Anadolu’nun çeşitli illerinden 30 gazetecinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, üç gün boyunca Antalya’nın tarihi ve turistik yerleri ve otelleri ziyaret edilerek korona virüse karşı Antalya ilinin aldığı tedbirler gözlemlendi.

Anadolu’nun dört bir yanından gazeteci katıldı

Programın açılışı Konyaaltı Öğretmen Evi’nde gerçekleştirildi. Programa Antalya İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar , Antalyalı iş insanı İbrahim İşlek , Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Amaç; Turizmi 7 bölgeye yaymak

Programın açılış konuşmasını yapan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, amaçlarının Türkiye turizmini yedi bölgeye yaymak olduğunu kaydetti. Gökdemir, “Programı Antalya’da yapma amacımız; Antalya’nın deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, çok değerli tarihi ve kültürel değerlere ev sahipliği yaptığını herkese göstermek. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde alınan tedbirlerle Antalya’da nasıl tatil yapılır? sorusunun cevabını Anadolu’dan gelen meslektaşlarımız vasıtasıyla Anadolu insanına anlatmak” dedi.

İç turizmi canlandıracak

Bu buluşmaların bu yüzden öneminin büyük olduğunu söyleyen Gökdemir, “Antalya programımızdan sonra bu yıl içinde İstanbul ve Erzurum’da da bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Yapacağımız etkinliklerin ülkemizin iç turizmini canlandıracağını ve iç turizme büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır” dedi.

4T ile çalışıyor

Programda konuşan Antalya İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar ise pandemi sürecinde Antalya ilinde alınan önlemleri, Antalya’nın tarihi ve turistik önemi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünün çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Antalya’nın sadece turizm kenti olmadığını hatırlatarak başlayan Acar, “Antalya son dönemlerde 4T ile çalışıyor ve 4T’nin üzerinde duruyor. Birincisi turizm, ikincisi tarım, üçüncüsü ticaret ve dördüncüsü ise teknolojidir. Ülkeleri ve şehirleri kalkındıran bu 4T, Antalya’da yoğun bir şekilde yaşanıyor. Antalya bu yüzden çok özel öneme sahip bir şehirdir” diye konuştu.

Birçok ülkeyi ve şehri geride bırakıyor

Konuşmasının devamında Antalya’yı Antalya yapan değerleri istatistiki bilgilerle anlatan Acar, şehrin birçok alanda dünya ülkelerini ve kentlerini geride bıraktığını belirtti. Şehre gelen misafirleri titiz bir şekilde ağırladıklarını söyleyen Acar, kentin önünün açık olduğunu, bu gelişimine katkı sağlayacak tüm etkinlikleri destekleyeceklerini söyledi.

Aspendos, Perge, Kaleiçi

Üç gün süren programın ikinci ayağında ise Aspendos Antik Tiyatrosu, Perge Antik Kenti ve tarihi Kaleiçi’ne rehber eşliğinde geziler düzenlendi. Gezide katılımcılar bölgelerin tarihi ve önemi hakkında bilgilendirildi. Programın üçüncü ayağında ise Venezia Palace Deluxe Resort Hotel ziyaret edilerek, korona virüsüne karşı Antalya işletmelerinin ne gibi önlemler aldığı gözlemlenerek, pandemi sürecinde güvenli tatil yapılır mı? sorusunun cevabı arandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA