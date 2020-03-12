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Mehmed Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Taceddin Dergahı’nda İstiklâl Marşı'nın kabulünün 99’uncu yılı ve Mehmed Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. 
Mehmed Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Vali Şahin, İstiklal Marşı’nın yazıldığı Taceddin Dergâhının kudsiyetinin yüksek olduğunu belirterek, “Burayı gençlerimizin sürekli ziyaret ediyor olması lazım. Milli Eğitim ve Kültür Müdürlüğümüz yeni yeni projeler üreterek, gençlerimizi bu mekânlarla çok daha fazla tanış kılması lazım” dedi. 

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Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Hamamönü’ndeki Taceddin Dergâhı’nda İstiklâl Marşı'nın kabulünün 99’uncu yılı ve Mehmed Âkif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.  
Programa Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve birçok siyasi, bürokrat katıldı.

BÜYÜK BİR DAVA ADAMIYDI
 Programda söz alan Vali Vasip Şahin “Eğer olurda bu millet bir daha İstiklal Marşı yazmak zorunda kalırsa Allah nice Akifler nasip etsin. Hamdolsun hiç Akifsiz kalmadık. Bu topraklar her zaman bereketli olmuştur. Akif şair yönüyle biliniyor. İyi bir şairdi ama ondan önce çok büyük bir dava adamıydı” dedi. 

GENÇLERİN İYİ TANIMASI LAZIM
Vali Şahin şöyle devam etti: “Hayatı bizim için özellikle gençler için örneklerle doludur. Bu yüzden Akif’i gençlerimizin çok iyi tanıması lazımdır. Onun fikirlerini ideallerini çok iyi özümsemesi gereklidir.  Bu millet zor zamanlarda büyük başarılar elde edebilen, bir araya gelebilen bir millettir.” 

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GENÇLER, SÜREKLİ ZİYARET ETMELİ
Taceddin Dergâhı’nın İstiklal Marşı’nın yazıldığı mekân olduğunu, bu yüzden önem arz ettiğini de kaydeden Şahin, “Burası İstiklal Marşı’nın yazıldığı mekân. Bu anlamda bizim için çok önemli ve kutsiyet derecesi yüksek. Burayı gençlerimizin sürekli ziyaret ediyor olması lazım. Onun için İl Milli Eğitim ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz bu konuda yeni yeni proje üreterek gençlerimizi bu mekânlarla çok daha fazla tanış kılması lazım” diye konuştu. 


EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA-

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