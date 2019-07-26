Mehmet Akif Alakurt şimdi de bayrağımıza dil uzattı: Harekete geçildi

Bir zamanlar ATV'de yayınlanan Adanalı dizisiyle tanınan Mehmet Akif Alakurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Türk bayrağına" hakaret ettiği için savcılık soruşturma başlattı.

Son günlerde Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla 'lağım ağızlı' ve 'sapkın' gibi yorumlar alan oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Türk bayrağına hakaret etti. Alakurt, Instagram'da Türk bayrağını paylaşıp 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye yazdı.

TAKİPÇİSİ İHBAR ETTİ

Bir takipçisi Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi.Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.