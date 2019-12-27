"Mehmet Akif Ersoy vazife ve ahlak adamıydı"

Mehmet Akif’i anma programında konuşan D. Mehmet Doğan, “Akif, yaptığı büyük işler için kimseden mükâfat beklemedi. Bir vazife ve ahlak adamı idi. Ömrünün tamamını bu vasıflara sahip bir şahsiyet olarak tamamladı” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 83’üncü yılı olması sebebiyle İstiklal Marşı’nın yazıldığı Taceddin Dergâhı’nda anma programı düzenledi.

Kur’an tilaveti ile başlayan programda söz alan TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Mehmet Akif Ersoy’un sessiz yaşadığını ama büyük işler yaptığını söyleyerek, “Tevazu insanı büyütür. Akif yaptığı büyük işler için kimseden mükâfat beklemedi. Bir vazife ve ahlak adamı idi. Ömrünün tamamını bu vasıflara sahip bir şahsiyet olarak tamamladı” dedi.

AHLAK ABİDESİDİR

Programda söz alan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB’nin Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere Nurettin Topçu gibi medeniyetimiz ve kültürümüzün temsilcilerini öncü belirlediğini ve bunların izinden gittiğini hatırlatarak, “Akif sadece istiklal Marşı ile sınırlandırılacak değildir. Akif’ten alacağımız birçok ders vardır. Milli mücadelede ortaya koyduklarını biliyoruz. Akif bu coğrafyanın bu milletin sorunlarını çok iyi bilen bir mütefekkiridir. Sadece Kur’an şairi değil, bu ahlakı yaşan bir ahlak abidesidir. Akif’i biz gelecek nesillerimize kendilerine örnek olacak bir ahlak abidesi olarak sunmalıyız.”

ÖRNEK BİR MODEL OLARAK SUNMALIYIZ

“Varlık sorunu yaşadığımız bu coğrafyada, ülkemizin dört koldan sarıldığı bu günlerde Akif’i çok iyi anlamak zorundayız ve bunu gençlere anlatmalıyız. Aynı zamanda bu duruşu, yaşayışı, kişiliği, ahlakı örnek bir model olarak sunmalıyız” dedi.

SESSİZ YAŞADI, BÜYÜK İŞLER YAPTI

Programda söz alan D. Mehmet Doğan ise sözlerine Mehmet Akif’in dizeleri ile başladı. Doğan, “Akif sessiz yaşadı ama büyük işler yaptı. Tevazu insanı büyütür. Akif yaptığı büyük işler için kimseden mükâfat beklemedi. Bir vazife ve ahlak adamı olarak bunları yaptı. Ömrünün tamamını bu vasıflara sahip bir şahsiyet olarak tamamladı. Akif, vefat ettiğinde adeta unutturulmuş bir şahsiyetti. Cenazesi Beyazıd’ta üniversite öğrencileri tarafından fark edilmese sessiz bir şekilde uğurlanılacaktı. Öğrenciler cenaze ile ilgilenilmemesi talimatına rağmen o büyük adamı şanına yakışır bir şekilde uğurladılar.”

“Cenazenin arabaya konulmasına karşı çıktılar ve o büyük adamın cenazesini sırtlarında taşıdılar. Böylece ilk defa gençlerin sahip çıktığı büyük bir adam ve karakter tarihteki yerini aldı” diye konuştu.

KARAKTER ABİDESİ

Havanın soğuk olduğuna işaret ederek gençlere Akif’in İstiklal Marşını daha soğuk havalarda yazdığını söyleyen Doğan, “Bu soğuk havalar Akif’in İstiklal Marşı’nı montsuz, kaşkolsuz yazdığını hatırlamanız için de bir vesiledir. Bu karakter abidesinin 1910 ve 1920’li yıllarda ifade ettiği fikirler bugün yaşadıklarımızla o kadar örtüşüyor ki, bunu dizlerinde görebiliyoruz. 100 yıl sonra aynı şartları yeniden yaşıyoruz.”

ESERLERİNİ BİLMEK VE OKUMAK GEREKİYOR

“İstiklal Marşı’nın manasına muhtevasına nüfus etmemiz, çok iyi bilmemiz lazım. Onu içimize sindirerek, bugünün olaylarını Mehmet Akif gibi karşılamamız lazım. O dinamizmi ve gücü elde etmek için Akif’in eserlerini bilmek ve okumak gerekiyor. Bunu gençlerimize olduğu kadar büyüklerimize de tavsiye ediyorum. “

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

“Değerleri yaşatmak ciddiyet ve kararlılık istiyor. Büyük bir değerimizi Mehmet Akif’i yaşatmak için 40 yıldır emek sarf ediyoruz, bundan da asla gocunmuyoruz. Ömrümüz oldukça da o büyük şahsiyeti sizlere tanıtmak milletimize hatırlatmak için elimizden geleni yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı. Program sonrası Özel Çağrı Koleji öğrencileri İstiklal Marşı’nı okudu.

ALTINDAĞLILAR İÇİN AYRI BİR BORÇTUR

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı Altındağ’da yazdığını hatırlatarak, “İstiklal Marşı Altındağ’da yazıldı, Altındağ’da ilk mecliste kabul edildi. Bu yüzden onu anmak bizim için ayrı bir borçtur. Onun aziz hatırasını sahip çıkmalıyız. Biz üstümüze düşen görevi bir borç biliriz. Bunun sözünü vermek istiyorum. Akif’i sadece geçmişle değil bugün ve gelecek ile de anlamak gerekiyor. Akif’in aziz hatırasını yaşatmak için yapacak çok işimiz var. Üzerimize birçok vazife düşüyor” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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