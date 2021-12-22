Mehmet Akif Ersoy vefatının 85’inci yıldönümünde Kur’an ve dua ile anılacak

Türkiye Yazarlar Birliği, her 27 Aralık’ta olduğu gibi bu yıl da Taceddin Dergâhı'nda Mehmet Akif Ersoy’u anacak. Kur’an ve dua ile başlayacak programa, Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan’da katılacak.