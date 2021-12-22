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Mehmet Akif Ersoy vefatının 85’inci yıldönümünde Kur’an ve dua ile anılacak

Türkiye Yazarlar Birliği, her 27 Aralık’ta olduğu gibi bu yıl da Taceddin Dergâhı'nda Mehmet Akif Ersoy’u anacak. Kur’an ve dua ile başlayacak programa, Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan’da katılacak.
Mehmet Akif Ersoy vefatının 85’inci yıldönümünde Kur’an ve dua ile anılacak

İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85’inci yıl dönümünde, 100 yıl önce İstiklâl Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergâhı’nda anılacak. 27 Aralık 2021 tarihinde saat 11.00'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak anma programında katılımcılarla birlikte İstiklal Marşı okunacak.

TYB ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye Yazarlar Birliği 43’üncü yılını dolduran gelenekleri kapsamında 27 Aralık’ta Mehmet Akif Ersoy’u Taceddin Dergâhında Kur’an ve dua ile yâd edecek. Program; Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, yazarlar, şairler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla, salgın nedeniyle mesafe, maske ve temizliğe riayet edilerek gerçekleşecek.

ÖĞRENCİLER OKUYACAK

27 Aralık 2021 tarihinde saat 11.00'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak anma programında katılımcılarla birlikte İstiklal Marşı okunacak. Protokol konuşmaları sonrasında İstiklal Marşı’nın 10 kıtası öğrenciler tarafından seslendirilecek. Çağrı Koleji ve Altındağ Belediyesinin de katkı sağladığı anma töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile tamamlanacak.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA

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