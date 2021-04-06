TYB kurucu şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Mehmet Akif Ersoy’un bilinmeyen yönlerini anlattı. Doğan, Akif’in Ankara’ya “İslam Şairi” olarak davet edildiğini söyleyerek yarışma yapılmasaydı dahi Akif’in marşı yine kaleme alacağını açıkladı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) kurucu şeref Başkanı D. Mehmet Doğan katıldığı bir programda, Mehmet Akif Ersoy’un bilinmeyen yönlerini anlattı. Akif’in Ankara’ya “İslam Şairi” olarak davet edildiğini açıklayan Doğan, yarışma yapılmasaydı dahi Âkif’in, İstiklâl Marşı’nı yine kaleme alacağını ve bunu yazabilecek tek isim olduğunu söyledi.

AKİF’İ ANLATTILAR

Türkiye Yazarlar Birliği kurucu şeref Başkanı D. Mehmet Doğan ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin düzenlediği programa katılarak “Türk Düşünce Hayatında Mehmet Âkif Ersoy” u anlattılar.

“DERİNLEMESİNE ANLATILMALI”

Akif’in modern dünyada, kendimiz olarak ve kendi kimliğimizle yer almamız hususundaki söylemlerini paylaştıktan sonra 7 kitaptan oluşan “Safahat” isimli eserinin, kuvvetli ön sözlerle beslendiğini ifade ettiği sunumunu, Âkif’in, ülkeyi sarsan Balkan Harbi ve l. Dünya Savaşının millî mücadeleyi kamçıladığını ve kuvvetli direniş için şartların olgunlaşması üzerine sahaya çıktığını ve İstanbul’daki camilerde vaazlara başladığını anlatarak sürdürdü.

“YAZABİLECEK TEK İSİM ‘AKİF’ İDİ”

Ankara’ya “İslâm Şairi” olarak davet edilen Âkif’in, İstiklâl Marşı’nı yazabilecek tek isim olduğu hususunda dostlarının ittifakla birleştiklerini, İstiklâl Marşı’ndan önce kaleme alınan “Korkma” ve “Çanakkale” şiirlerinin prova hüviyeti taşıdığını anlatan Doğan, şayet yarışma yapılmasaydı dahi Âkif’in, İstiklâl Marşı’nı yine kaleme alacağını paylaştı.

“ŞAHESER”

Doğan’dan sonra söz alan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü, aynı zamanda TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Âkif’in vatan sevdalısı, kaleme aldığı İstiklâl Marşı’nın ise bir şaheser olduğunu belirterek başladığı sunumunu; “5 İ” kuralı olarak anılan: “imân, irfan, isyan, istiklâl ve istikbâl” başlıklarından oluşan beş ana maddeyi genişleterek sürdürdü.

“HÜRRİYETİNE AŞIK BİR MİLLET”

Âkif’in şiirlerine bakıldığında güçlü bir ilime rastlandığının altını çizen Arıcan, millî şairin psikolojik tahliller yaparak “Korkma!” dediğini, Türk milletinin ise, hürriyetine âşık olduğunu ifade ederek sunumunu tamamladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA