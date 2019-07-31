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Mehmet Bozdağ yeni filmi duyurdu: Türkler geliyor

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, seyirciyi heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu. Bozdağ, 'Türkler Geliyor! Adaletin Kılıcı' isimli sinema filminin müjdesini verdi.
Mehmet Bozdağ yeni filmi duyurdu: Türkler geliyor

Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir başarı yakalayan ve yeni sezonda Diriliş Osman ile aynı başarıyı sürdürmeyi hedefleyen yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, Twitter'dan sinema filminin senaryo kitapçığının fotoğrafını paylaştı.

TÜRKLER GELİYOR!

"Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı" isimli filmin senaristliğini Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin üstlenirken, yönetmeni ise Kamil Aydın olacak.

Bozdağ filmi, "Yeni filmimiz.. Sefer bizden zafer Allah’tan!" notuyla duyururken, filmde hangi dönemin işleneceği ve konusunun ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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