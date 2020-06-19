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Mehmet Durakoğlu kimdir?

Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek amacıyla Ankara'ya yürümeye başladı. Peki, Mehmet Durakoğlu kimdir? Mehmet Durakoğlu’nun biyografisi…
Mehmet Durakoğlu kimdir?

Mehmet Durakoğlu 1956 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Lise eğitimini Ankara'da Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1982 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Mehmet Durakoğlu kimdir? Mehmet Durakoğlu’nun biyografisi

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Serbest avukatlığa 1986'da başlamıştır. Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri vermiş ve aynı konuda yayınlanmış makaleleri de bulunmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı da yapmış olan Mehmet Durakoğlu, 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde İstanbul 2. seçim çevresi milletvekilliği aday listesinde yer almıştır.

Mehmet Durakoğlu 2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Ūyeliğinde bulunmuş,

2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış,

2006-2008 ve 2010-2016 yıllarında Baro Başkan Yardımcısı olmuştur.

23 Ekim 2016 tarihinde Mehmet Durakoğlu 'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu' adayı olarak İstanbul Barosu'nun başkanı seçilmiştir.

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