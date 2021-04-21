Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kabine değişikliği Resmi Gazete'de açıklandı. Kararnameye göre Mehmet Muş, yeni Ticaret Bakanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı . Kararnameye göre AK Parti MKYK üyesi Mehmet Muş, Ticaret Bakanı oldu. Bu gelişmenin hemen ardından " Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında ve nereli? " soruları sorulmaya başlandı. Bizde, merak edilen o soruları sizler için cevapladık.

MEHMET MUŞ KİMDİR?

1 Mayıs 1982'de Trabzon Sürmene'de doğan Mehmet Muş'un baba adı İsmail, anne adı Mekiye'dir ve evli ve 1 çocuk babasıdır.

İktisatçı; Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AK PARTİ Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilidir.