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Mehmet Nuri Ersoy: 28 Mayıs'ta iç turizm hareketiyle turizm başlar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs (corona virüs) nedeniyle duran turizm sektörünün 28 Mayıs'ta iç turizmle yeniden başlayacağını açıkladı. Ersoy, haziran ayı içinde yurt dışı uçuşların da başlayacağını düşündüğünü belirtti.
Mehmet Nuri Ersoy: 28 Mayıs'ta iç turizm hareketiyle turizm başlar

Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla birlikte duran turizm sektörünün yeniden başlayacağı tarihi Bakan Ersoy, 28 Mayıs olarak açıkladı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla işletmelerinin kapısına kilit vuran turizmcilerin ne diyeceğini merakla beklediği isimlerden biri de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. NTV yayınına katılan Ersoy önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"HAZİRAN ORTALARINDAN SONRA DIŞ TURİZM BAŞLAR"

"Önceki tanıtımlar virüs sonrası çıkışımızı hızlandıracak. Yoğun turist gelen ülkelerdeki gelişmeleri izliyoruz. Haziran ortalarından sonra dış turizm trafiği başlar.

Yeni kurallar için sertfikasyon programı başlattık. Sertifikasyon programı düzenli denetimi içeriyor. Denetim, eğitim, maske ve mesafe kurallarını içeriyor. İşletmelerin sertifikasyonu olup olmadığı görülebilecek. Denetimi içeren bu programa gönüllü işletmeler katılacak.

"SERTİFİKASYON PROGRAMI BAŞLATTIK"

Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı

Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. İç hat uçuşlarda benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum.

"YURT DIŞI UÇUŞLAR HAZİRAN'DA BAŞLAR"

Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum. Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var."

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