Mehmet Özhaseki’den yeni yıl mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni yıl nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bir taraftan zorlukların olduğu, diğer taraftan da güzelliklerin yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. Gelecek yıl inşallah rabbim kötülüğünü göstermez" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni yıl nedeniyle açıklamalarda bulundu. 2020 yılını geride bıraktıklarını belirten Özhaseki, "Acısıyla tatlısıyla kocaman bir yıl geride kaldı. Bir taraftan bakıldığı zaman insanları üzen, Covid-19 adında bir hastalıkla tüm dünya karşı karşıya geldi. Herkesi etkiledi bu hastalık, ayrıca beni de aşağı yukarı 1 ay kadar etkiledi. Yoksullukların, haksızlıkların ve savaşların olduğu bir yıl geride kaldı. Diğer taraftan da bakacak olursak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Covid-19 ile mücadelede belki de dünyadaki en başarılı mücadeleyi verdi. Gerek sağlık altyapısıyla, gerekse çalışan sağlık çalışanlarının özverili gayretleriyle insanlara ücretsiz olarak hizmet verdiler. Bütün dünyada yardıma muhtacım diyen herkese de yardım elini uzattı. Bir tarafta bu dönemde zorluklar yaşanırken, ekonominin daralmışlığı karşısında hükümetin, esnafa, dar gelirliye, işsize hatta işten çıkarılacak olan insanlara yardım eli uzandı. Bu konuda destekler verildi” diye konuştu.

2020 yılında yatırımlar yapıldığını kaydeden Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız her gün bir açılış yaptı. Gördüm ve izledim. Tabi 2020 yılı içerisinde de güzel şeyler oldu. Bir taraftan terör baskını yapıldı. Suriye’de belki geçici de olsa bir barış imkanı oldu. Yurt dışında mücadele ve başarı elde edildi. Azeri kardeşlerimizin yanında yer aldık. 10 yıllardır süren Ermeni zulmü bitti. Azeri kardeşlerimizle birlikte sevindik. Bir taraftan Libya’da önemli başarılar elde ettik, mazlumun yanında olduk. Denizlerde gaz ve petrol aramaya devam ediyoruz. Karadeniz’de güzel haberlerle beraber sevindik. Bir taraftan zorlukların olduğu, diğer taraftan da güzelliklerin yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. Gelecek yıl inşallah rabbim kötülüğünü göstermez. Tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. Allah kazalardan ve belalardan korusun” ifadelerini kullandı.