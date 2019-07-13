  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

Mehmet Şevket Eygi vefat etti

Gazeteci Yazar Mehmet Şevket Eygi, hayatını kaybetti. Vefat haberini Twitter'dan duyuran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Eygi'nin cenaze namazının bugün İstanbul Fatih Camii'nde kılınacağını belirtti.
Mehmet Şevket Eygi vefat etti

Gazeteci Yazar Mehmet Şevket Eygi vefat etti. Eygi'nin vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.

Eygi'nin cenazesi bugün (13 Temmuz Cumartesi) ikindi namazını müteakiben Fatih Camii’nden kaldırılacak.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞEVKET EYGİ KİMDİR?

Mehmet Şevket Eygi, 7 Şubat 1933 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

1970’lerde yayınladığı Bugün gazetesi, haftalık Yeni İstiklal ile Büyük Gazete kapandıktan sonra Son Havadis ve Son Çağrı dahil çeşitli yayın organlarında makale yayımladı.

Genellikle Tasavvufi yaşam, bid’at hareketleri, mezhepsizlik, sabetaycılık, Osmanlı dönemi gibi konulara değinen Eygi, son olarak Milli Gazete’de köşe yazarlığı yapıyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adnan Oktar grubuyla ilgili 226 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı12 Temmuz 2019 Cuma 14:48
  • S-400'lerin Türkiye'ye gelmesinin ardından NATO'dan ilk açıklama12 Temmuz 2019 Cuma 14:20
  • Çocuğunu döverek öldüren cani babanın cezası belli oldu12 Temmuz 2019 Cuma 13:54
  • Perinçek: Türkiye boyun eğmeyeceğini gösterdi12 Temmuz 2019 Cuma 13:39
  • Telefondan video izledi; hayatının şokunu yaşadı12 Temmuz 2019 Cuma 13:28
  • AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı! İşte Reuters'ın sızdırdığı liste12 Temmuz 2019 Cuma 12:47
  • Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına rest: Karşılık verilecek12 Temmuz 2019 Cuma 12:46
  • Esed vurmaya devam ediyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var12 Temmuz 2019 Cuma 12:37
  • Saldırgan baklavacılar ile ilgili yeni gelişme12 Temmuz 2019 Cuma 12:36
  • Çavuşoğlu'dan S-400 açıklaması: Sıkıntı yok12 Temmuz 2019 Cuma 12:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti