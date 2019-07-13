Gazeteci Yazar Mehmet Şevket Eygi, hayatını kaybetti. Vefat haberini Twitter'dan duyuran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Eygi'nin cenaze namazının bugün İstanbul Fatih Camii'nde kılınacağını belirtti.

Gazeteci Yazar Mehmet Şevket Eygi vefat etti. Eygi'nin vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.

Eygi'nin cenazesi bugün (13 Temmuz Cumartesi) ikindi namazını müteakiben Fatih Camii’nden kaldırılacak.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞEVKET EYGİ KİMDİR?

Mehmet Şevket Eygi, 7 Şubat 1933 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

1970’lerde yayınladığı Bugün gazetesi, haftalık Yeni İstiklal ile Büyük Gazete kapandıktan sonra Son Havadis ve Son Çağrı dahil çeşitli yayın organlarında makale yayımladı.

Genellikle Tasavvufi yaşam, bid’at hareketleri, mezhepsizlik, sabetaycılık, Osmanlı dönemi gibi konulara değinen Eygi, son olarak Milli Gazete’de köşe yazarlığı yapıyordu.