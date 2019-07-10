Mehmet Şimşek'ten 'yeni parti' açıklaması

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni parti kurması beklenen Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Şimşek "zamanı gelince konuşuruz" dedi.

SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters’ın “Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Şimşek, “Zamanı gelince konuşuruz” yanıtını verdi.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 8 Temmuz'da yaptığı yazılı bir açıklamayla kurucuları arasında yer aldığı AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmişti.

Yeni bir parti kuracağı dile getirilen Babacan, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demişti.

Medyaya yansıyan haberlerde görev aldığı dönemlerde ekonomide etkili bir isim olan Mehmet Şimşek’in Ali Babacan’ın yanında olmaya sıcak baktığı ileri sürülmüştü.

7 DÖNEM BAKANLIK YAPTI

Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. “Emerging Markets” dergisi tarafından 2013 yılında “Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı” seçildi, aynı yıl “Foreign Policy” dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.