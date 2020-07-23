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Mehmet Topal, İspanya'nın AS gazetesine manşet oldu

Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasıyla 3 takım ile şampiyonluğa uzanan ilk ve tek Türk futbolcu olan Mehmet Topal, İspanya'nın AS gazetesine manşet oldu.
Mehmet Topal, İspanya'nın AS gazetesine manşet oldu

AS gazetesinde yer alan ve Fanatik.com.tr'de çalışan Yunus Dilber’in çevirdiği geniş röportajda tecrübeli futbolcu, UEFA’da en az yarı final hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Topal'ın AS gazetesine verdiği yanıtlar şu şekilde:

"AYNI HATALARI TEKRARLAMADIK"

"Koronavirüs döneminde çok iyi çalıştık ve bunun neticesinde de şampiyon olduk. Sonu çok iyi biten zorlu bir yılı geride bıraktık. Zira kulüp tarihinde daha önce görülmemiş bir şeyi başarmaya çalışıyorduk. Geride kalan üç-dört sezonda kulüp son haftalara şampiyonluk yarışının içinde girmiş ama kırılma anlarında başarısız olmuştu. Ancak bu sezon aynı hataları tekrarlamamak konusunda kararlıydık ve sonunda ligi kazanmayı başardık."

"ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK VE ÖNCEKİ YILLARIN ACISINI ÇIKARTMAKTI"

"Ligin son haftaları kesinlikle tat vermedi çünkü taraftarlarımız tribünde değildi. Bu nedenle bu maçların tadını sonuna dek çıkaramadık. Fakat önemli olan, şampiyonluğa ulaşmak ve önceki yılların acısını çıkarmaktı. Bu sezon üstümüzde hem yönetim hem de taraftarların baskısı vardı. Şampiyon olmak istediğimiz için biz bile kendi üstümüzde bir baskı yarattık."

"YARI FİNAL YA DA FİNAL İSTİYORUZ"

"Ben, bu yaşıma rağmen takımın başarılı olması için elimden geleni yapmaya odaklanan bir futbolcuyum. Takım genelde genç futbolculardan oluşuyor ama kadroda benim gibi birkaç veteran da var. Biz de tecrübeliler olarak hem saha içi hem de saha dışında gençleri geliştirmeye ve onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Bu sezon olduğu gibi işler zorlaştığında takımın bu süreçten en iyi şekilde çıkması için durumu nasıl yönetmemiz gerektiğini biliyoruz."

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