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Mehmetçiğe 1071 tane Fetih Duası

Genç İmam Hatipliler Derneği, Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı olması için Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’ne atıfta bulunarak 1071 tane Fetih Suresi okuyup dua etti. 
Mehmetçiğe 1071 tane Fetih Duası

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’yla birlikte başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın muvaffak olması için dua ve destekler sürüyor. 

1071 TANE FETİH SURESİ OKUNDU

Ankara merkezli Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleri, Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı olması için Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’ne atıfta bulunarak 1071 tane Fetih Suresi okudu. Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki dernek üyeleri tarafından okunan 1071 tane Fetih Suresi askerlerimize dualandı. 

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SONUNA KADAR YANLARINDAYIZ 

Konuyla ilgili konuşan Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, İslam bizlere mazlum ve mağdurun yanında olmayı, her ne koşulda olursa olsun mazluma ve mağdura sahip çıkmayı emreder. Ülkemizin, dünya mazlumlarının yanında olma anlayışından yola çıkarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğimize yüce Allah’tan muzafferiyetler diler, elimizden geldiğince, Genç İmam Hatipliler olarak askerimizin, ordumuzun ve devletimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu deklare ederiz. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

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ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ DE ZAFER İÇİN DUA ETTİ

Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise TSK'nın, Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için bir araya gelerek Fetih Suresi okundu, ardından da operasyona katılan askerler için dualar edildi.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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